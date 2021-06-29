保羅喬治獨挑大樑，今天在下半場豪奪30分，全場41分改寫個人季後賽單場新高德分，幫助快艇擊敗太陽，逆天續命。

快艇原本是里歐納德當家的局面，但在里歐納德受傷無法出賽的期間，所有重擔都落在保羅喬治的肩上，打完前4場1比3懸崖逆境，保羅喬治上半場僅得11分，下半場開始發力，遠投近切無不得心應手，全場20投15中，包含3顆三分球，攻下季後賽生涯最高41分，而且還抓下13個籃板，送出6次助攻，繳出一張全能成績單，快艇才得以成功續命。