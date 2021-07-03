在NBA西區冠軍賽保羅(Chris Paul)在最後一戰砍下41分4籃板8助攻3抄截，並砍下7顆三分球，率領太陽拿下睽違已久的西區冠軍獎盃，保羅也在生涯首度進軍總冠軍賽，本季來到太陽他大大改變了球隊風貌，戴文布克(Devin Booker)、艾頓(​Deandre Ayton)都因此有了更自在的發揮。

而說到戴文布克，他可說是保羅生涯末年的搭檔球員，細數保羅16年NBA生涯，跟不少球星合作過，如今美媒評選出他生涯至今合作過的5位最佳隊友，其中哈登(James Harden)居首，葛瑞芬(Blake Griffin)排第二，戴文布克第三，另外還有狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)與威斯特(David West)上榜。

威斯特是保羅於生涯初期在黃蜂的黃金拍檔，正好那時總教練也是現在教練威廉斯(Monty Williams)，保羅與威斯特合作六個賽季，當時保羅場均能得到18.7分和9.9次助攻，威斯特則能拿19.2分和8籃板，兩人的無敵擋拆戰術至今令人回味無窮，威斯特有別於其他球員的沉底走位，他許多時候會向外接球投籃，也是當代中距離教科書之一。

而在快艇時期保羅與葛瑞芬、狄安卓喬丹組成令人聞風喪膽的「空接之城」，當時保羅往往輕鬆將球一拋，就有其他兩人空中接力爆扣，也讓快艇球風非常華麗且賞心悅目，作為保羅隊友時，葛瑞芬場均21.3分8.8籃板，狄安卓喬丹則是得到10.7分12籃板，兩人的爆發性成長也和保羅脫不了關係。

至於在火箭時期與哈登的搭配相當具有看頭，不過一共才合作兩年，2017-18賽季哈登獲選例行賽MVP，與保羅搭配兩年能拿下33.4分6籃板和8.1助攻，堪稱生涯最巔峰時期，火箭也在兩人帶領下拿到全聯盟最佳戰績進入季後賽，但進入西區決賽保羅因傷病緣故遭到勇士翻盤，後來兩人也傳出矛盾，強大的組合仍不歡而散。

說到現在最新搭檔戴文布克，算是最稚嫩的一個，不過他仍擁有強大得分能力，曾在比賽中砍下71分，強悍出手和果斷球風也讓人想到科比布萊恩(Kobe Bryant)，很多人認為戴文布克能彌補保羅當年無法跟科比布萊恩合作的遺憾，而今年他們也打跌破大家眼鏡闖入總冠軍賽，戴文布克若想真的延續曼巴精神，勢必要幫保羅拿下寶貴的冠軍盃了。