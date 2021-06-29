身處疫情期間，相信全世界都更加感受到健康的重要性，也深切體悟到人類的渺小與脆弱，雖然最近打開電視都是一些令人沮喪的消息，但與此同時，還是有一些讓人暖心又感動的事情在各地發生著…

本月 7 日，JKF 女郎「邱比特」在 Instagram 發布了一組照片，只見她戴著帽子和口罩站在郵筒前，表示自己出門寄了一封覺得很有意義的信件。

她發文寫下：「下週一（6/14）是我的生日，今年生日因為疫情的關係，原本的慶生計畫都取消了，我決定在今年生日簽下器官捐贈同意書，當我今年的生日禮物。」並補充說生日當天應該就能收到審核完成的通知。

而她也 PO 出器官捐贈同意書的部分內容，只見她在「簽署原因」寫著：「想把愛傳下去」，同時也感謝家人支持她的決定，並在「願意捐贈的器官」選項勾了「全部捐贈」。

貼文曝光後，果然也引來網友大讚：「人美心也美」、「這真的需要很大的勇氣」、「善良的女生最吸引人」、「妳實在太辛苦了，還取消了生日計劃」、「偉大的決定」

臉書粉專擁有 55 萬人追蹤的 JKF 女郎邱比特，身高158公分，個子雖小，但胸、腿、顏俱全，靠著甜美長相和 D 罩杯好身材圈粉無數，在此次的善舉曝光後，又再度提高網友對她的好感度，也期盼能帶來拋磚引玉的效果，讓大家一起把愛傳下去囉！

(本文由 JKF 提供)