東京奧運進入最後備戰倒數24天，選手在新冠疫情下備戰有新武器，教育部體育署與國訓中心為照顧選手，除了強化消毒清潔工作、人員分流、提供個人防疫裝備之外，特別促成台達電子工業股份有限公司捐贈高科技防疫產品Ｕ+紫外線抑菌艙進駐國訓中心，已經於6月21日安裝使用，守護選手健康。

體育署副署長洪志昌今天和國家運動訓練中心執行長李文彬、台達物聯網照明事業處處長王志賢一同出席線上記者會，宣布Ｕ+抑菌艙進駐國訓中心的好消息，這台機器設置在國訓中心餐廳入口，所有人員進餐廳用餐前進行全面消毒，在更安全的環境下為備戰東奧保持最佳狀態。

王志賢表示，今年5月新冠肺炎疫情來得又快又急，前兩台Ｕ+紫外線抑菌艙為了優先保護醫護資源，所以先捐台北榮總、新北雙和醫院共兩台抑菌艙，後來公司希望更加廣泛使用，認為選手、教練辛苦訓練，跟體育署、國訓中心討論後，考量餐廳出入口是國訓中心所有人員比較集中出入的點，讓大家用餐前作全面清消更安心，因此先捐贈一台抑菌艙，也動用所有資源加速完工、安裝，希望選手再更安全環境訓練、為國爭光

使用過抑菌艙的射箭國手雷千瑩表示：「抑菌艙蠻方便的，5秒鐘就有抑菌效果，原先以為紫外線的照射會讓眼睛不舒服，結果都沒有感覺。」中華射箭隊男子選手魏均珩則說：「之前進餐廳使用酒精消毒手部，其實是不夠的，有了抑菌艙之後，可以做完整的消毒。」

國訓中心執行長李文彬指出，非常感謝體育署對於選手的關心與支持，以及對於防疫的規劃，更感謝台達的捐贈，讓中心得以使用最新的科技產品，以一個更安全、便利的抑菌方式，來協助國家隊選手防疫。由於餐廳每日都為百餘名選手、教練、工作人員提供多元均衡的膳食，人流也多，是防疫的重點區域，抑菌艙設置於餐廳出入口，可發揮最大的效益。