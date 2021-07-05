美國原擬捐贈75萬劑莫德納疫苗，增加為250萬劑，究竟是誰促成的？

儘管美國白宮發言人莎琪6月29日接受媒體訪問時，否認晶片換疫苗之說；但根據路透社報導，美國商務部長吉娜雷蒙多明白指出，台積電執行長確實請她幫忙取得疫苗，雷蒙多還提及，台積電曾與美國白宮高層溝通過，美方因而做出回應。白宮與商務部，都未提及駐美代表處。

事隔一天，7月1日，美國「捐贈」台灣250萬劑莫德納疫苗開打，陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會，特別戴上印有美國國旗與一隻圍著中華民國國旗領巾的「戰貓口罩」，向駐美代表蕭美琴及代表處同仁致敬。蕭美琴還在臉書發布自拍照說，「我的戰貓口罩還沒收到」，先謝謝全世界跟台灣站在一起的朋友。陳、蕭二人與民進黨團隊，默契十足，絕口不提台積電的貢獻。

這整件事兒，究竟是誰在說謊？白宮發言人莎琪？美國商務部長雷蒙多？路透社？陳時中？蕭美琴？還是整個民進黨執政團隊和防疫團隊？如果，美方和外媒說詞有誤，台積電並無寸土之功，民進黨何以不做澄清，任由網路瘋傳「民進黨撒謊搶功、無恥至極」？

令人不解的是，既然台積電有此供應鏈槓桿優勢籌碼，為何不再接再厲，直接向美國採購500萬劑的莫德納疫苗，卻要捨近求遠、知難行難地跑到德國採購上海復星醫藥總代理的原廠BNT疫苗？

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