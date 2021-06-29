伴隨著色料、電子拉貨動能推升、放大，永光（1711）5月營收年增66％，自結營業淨利6600萬元，稅前淨利6605萬元；前5月營收年增加17％；營業淨利3.12億元，年增299％，稅前淨利3.26億元，年成長158％。以股本54.78億元推估，每股稅前盈餘0.6元。

永光在疫情逐漸受控下，整體客戶需求呈現回穩，營運動能持穩復甦。5月色料化學品年增73％、特用化學品年增99％、電子化學品年增51％、醫藥化學品年增91％，碳粉年增13％；前5月營收38.58億元，年增16.9％。

永光指出，今年景氣樂觀，營業可望重回成軌道。特化高附加價值光安定劑產品銷售穩健推進；電子化學品更應疫情肆虐，商業型態改為零接觸、遠距通訊，進而帶動半導體、光電產業需求上揚，營運加速推進。

永光因特化產品與電子化學品受到各地工業活動恢復需求轉好所致，帶動產品組合轉佳，首季毛利率達24％；加上色料化學品需求也較去年同期狀況改善，法人推估永光上半年獲利可望順利超越去年EPS0.39元，達0.5～0.6元。

強化營運競爭，永光色料擴增數位墨水產線，加強推廣紙用、金屬染料產業應用領域；電子化學品今年持續開發推廣IC 封裝厚膜光阻劑、IC 製程用感光聚醯亞胺（PSPI）絕緣材料、觸控板低溫材料、mini-OLED & micro-OLED製程材料，及第三代化合物半導體關鍵製程材料。

此外，永光醫藥各項主要產品批量放大與新產品相繼推出，今年將提供更具競爭力的產品，為營業額帶來正向挹注；並大力推展代工業務，增加稼動率，並藉由與新藥公司合作，帶動商機，強化長期利基。