繼美國、日本、立陶宛之後，外傳也有其他國家考慮捐贈台灣疫苗，對此，外交部發言人歐江安今天表示，外交團隊正透過各種管道積極爭取更多疫苗，但疫苗採購過程中必須克服許多困難及技術細節，一旦有具體結果，外交部會適時進行說明。

歐江安表示，近來陸續有美國丶日本及立陶宛捐贈我國疫苗，不論數量多寡，都是民主自由夥伴展現相互照顧、彼此關心，顯露人性光輝及良善力量的明證。外交部由衷感謝上述友好國家以具體行動，展現對台灣2300萬人民的誠摯友誼與關心。

面對全球疫情嚴峻與國際疫苗供貨短缺，她說，外交團隊持續與全球理念相近夥伴在公衛等領域加強交流合作，鍥而不捨努力，透過各種管道積極爭取獲得更多疫苗，以利國人早日完成施打。

由於疫苗的採購、轉售、贈送及運輸，牽涉專業且複雜的不同層面問題，外交部請國人諒解過程中必須克服許多困難及技術細節；一旦有其他國家對我國捐贈疫苗等具體結果，外交部會適時進行說明。