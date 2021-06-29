繼美國、日本、立陶宛之後，外傳也有其他國家考慮捐贈台灣疫苗，對此，外交部發言人歐江安今天表示，外交團隊正透過各種管道積極爭取更多疫苗，但疫苗採購過程中必須克服許多困難及技術細節，一旦有具體結果，外交部會適時進行說明。
歐江安表示，近來陸續有美國丶日本及立陶宛捐贈我國疫苗，不論數量多寡，都是民主自由夥伴展現相互照顧、彼此關心，顯露人性光輝及良善力量的明證。外交部由衷感謝上述友好國家以具體行動，展現對台灣2300萬人民的誠摯友誼與關心。
面對全球疫情嚴峻與國際疫苗供貨短缺，她說，外交團隊持續與全球理念相近夥伴在公衛等領域加強交流合作，鍥而不捨努力，透過各種管道積極爭取獲得更多疫苗，以利國人早日完成施打。
由於疫苗的採購、轉售、贈送及運輸，牽涉專業且複雜的不同層面問題，外交部請國人諒解過程中必須克服許多困難及技術細節；一旦有其他國家對我國捐贈疫苗等具體結果，外交部會適時進行說明。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。