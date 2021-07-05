國民黨團今天質疑第二類疫苗接種優先對象，恐成為特權疫苗的溫床，衛福部長陳時中今天表示，所有造冊名單都不是經由指揮中心查核，指揮中心只是訂出優先施打的類別，造冊規則是由主管單位訂定，實際造冊的則是執行單位，中央再依送上來的類別人數，依比例分配疫苗。

陳時中表示，指揮中心實際上沒有辦法去查核造冊名單是否屬實，這部份原則上是要由主管單位來監管，訂出造冊原則，指揮中心則是根據大家的意見，來建立這樣的類別。

陳時中說，接種順序不可能訂到一百分的完美，因為每個人都覺得他最重要，主管單位也可能會出現掛一漏萬的情形，這部分調整上是有一些困難，但若能及時提出來，只要疫苗數量有餘裕都是可以洽談。

副指揮官陳宗彥也說，第二類接種對象共有十六多萬人左右，中央的官員包含三千多人，地方官員則有四千一百多人左右，剩下約十五萬人皆是第一線的防疫人員，如協助居家檢疫工作的村里幹事、村里長，第一線防疫警察、環保清消人員。

指揮中心發言人表示，目前中央庫存的AZ疫苗還有六萬劑，地方還有十一萬劑未施打，這些主要是準備供第二劑疫苗做使用，陳時中則補充，若接下來民眾對AZ疫苗的接種意願仍不高，會考慮擴大開放接種對象。