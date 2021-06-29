美國智庫專家28日警告，美軍許多關鍵設備都僅由單一廠商提供，國防供應鏈脆弱；若與中國大陸等強大對手爆發高強度且持久的武裝衝突，恐無法及時補充在戰鬥中損失的設備。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深顧問兼國防諮詢組織「One Defense」創始人羅德里格斯（Stephen Rodriguez），以及「One Defense」資深助理隆薩雷茲（Andrew Gonzalez）投書《國防新聞》（Defense News），稱在經歷了數十年預算不足、大規模企業整併和於中東進行的低強度戰爭後，美軍向單一廠商獨家採購先進武器已成常態；再加上新型先進武器系統，尤其航太領域設備對各廠商的專業製造能力有極高需求，但生產軍規組件帶來的經濟利益，又不足以同時支持一家以上的民營公司運轉，讓新廠商不願冒風險投入相關領域。

兩位專家指出，這已讓美軍容易受到全球或本土供應短缺的影響，導致戰備狀態降低；更將使美國軍工體系在面對與中國大陸或俄羅斯的總體戰中，無法及時補充先進設備的戰損，如在戰鬥中被擊落的航空機，或遭反衛星武器癱瘓的各式衛星等。

他們建議，美國國防部在與廠商簽署採購合約時，須要求其擁有多元化的供應鏈網路；若相關零組件僅由單一供應商生產，則須要求其能提供更高的臨時增產能力。國防部也應阻止大企業繼續併購小型國防承包商、投資新型現代化基礎建設，並一定程度允許工廠在低效率下長期運作，以強化供應鏈的彈性和多元性。