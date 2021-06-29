屏東近日爆出Delta印度變種病毒入侵，連帶影響季節盛產芒果遭退訂，金曲歌后彭佳慧身為屏東人，隨即發聲力挺果農，28日表示上周跟在屏東獅子鄉的同學訂102箱芒果，分送給親朋好友，大讚：「到現在孩子們還在吃，鮮甜又營養。」粗估花費近10萬元。

彭佳慧表示每年都會跟屏東果農下訂許多水果，希望大家要理智看待，水果與變種病毒無關，「我們屏東好山好水種的水果，沒問題，跟變種病毒，也不會有關係，不要擔心，盡量吃」，加上現在剛好是芒果、葡萄等水果的季節，她呼籲民眾多多認購、幫助辛苦果農。

她近日看到屏東變種病毒疫情，十分擔心，早已叮嚀家人、妹妹不要外出，並感嘆與3個小孩原本很期待暑假來臨，正計畫要回去屏東與家人相聚玩樂，豈料傳出變種病毒，正猶豫回去屏東的安排要延後，健康安全第一。

彭佳慧與小孩感情融洽，居家防疫期間，每天陪伴小孩讀書、練琴等，她日前卻在客廳發生慘摔意外，當場痛到淚崩，形容「除了骨頭撞擊聲，尿液隱約也噴出」，她曬出居家美照報平安：「前幾天跌倒的尾椎，疼痛感又少了一些。」目前已聯絡好醫生，計畫會去照X光，她直言摔倒可不是鬧著玩，還笑說：「我怕之後變成一個駝背站不直的老太太。」