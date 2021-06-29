澎湖馬公分局一名52歲陳姓員警，長期請病假中，今（29日）下午偕同妻子開車至警局停車場，突然倒地昏迷，妻子立即報警，但陳員經搶救仍回天乏術。據了解，陳員在6月15日已經接種過AZ疫苗，外界聯想是否與疫苗有關，不過詳細死亡原因仍有待進一步釐清。

馬公警分局表示，53歲陳姓警員原服務於交通隊，近年來因身體狀況不佳，請調至馬公警分局警備隊服務，但仍長期請病假。

警方指出，事發29日原本陳員仍是請假中，因另有要事與妻子前往警局，詎料開車至警局停車場時突然倒地，消防局接獲通報求援，現場CPR無效，緊急送醫到院前已死亡。

警局表示，陳姓警員列入第2類接種疫苗對象，15日曾接種了第1劑AZ疫苗，注射至今也未聽聞有身體不適反應，如今事隔已長達兩星期之久，真正致死原因是否與施打疫苗有關，仍待檢警進一步相驗。

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