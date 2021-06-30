經濟部為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，統計處今年調查在2020年自行生產2203家的外銷廠商，發現科技類貨品受美中貿易及科技紛爭影響較大，科技類廠商產線有進行跨國移轉或擴增者之比率較高。

統計處調查發現，有110家、占5.0％進行產線跨國移轉或擴增（縮減），其中有擴充產線者74家、占67.3％，有新設產線者37家、占33.6％，而產線有部分移出者61家、占55.5％，全部移出者僅5家、占4.5％。

按貨品別觀察，以資訊通信產品28.0％、光學器材10.3％、電子產品8.4％及電機產品8.2％較高，且多採擴充產線或部分移出產線方式處理，主因科技類貨品受美中貿易及科技紛爭影響較大，為降低衝擊，多採供應鏈移轉或跨國擴充產線因應。

另外，統計處也發現，「回臺擴產」為科技類貨品供應鏈移轉之首選。就產線跨國移轉之地區別觀察，有擴充產線之74家廠商中以中華民國為首選，占整體擴充產線家數之55.4％，主因政府推動臺商回臺政策，加上2020年國內疫情相對穩定，促使業者積極回流擴產，其次為東協占36.5％；新設產線則以東協占比最高，占整體新設產線家數之64.9％，顯示在政府新南向政策，以及東協國家在地理位置、人口紅利及關稅優勢等有利因素激勵下，儼然成為臺商新設生產基地之首選，至於產線部分移出及全部移出之產地，則均以中國大陸及香港為最高，分占68.9％及80.0％。

而產線移轉原因，科技類多因美中貿易與科技爭端影響，傳產類則多因新冠肺炎疫情影響。統計處指出，2020年產線有進行跨國移轉或擴增（縮減）的110家廠商中，受美中貿易與科技爭端影響者有61家，占55.5％，受肺炎疫情影響者有45家，占40.9％。

按貨品別觀察，資訊通信產品、光學器材主要受美中貿易與科技爭端影響者，比重高達95.2％、75.0％，而受肺炎疫情影響者，則以基本金屬85.7％、塑橡膠製品62.5％等傳統貨品占比較高。