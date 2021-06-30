大陸國家統計局今（30）日上午公布6月非製造業商務活動指數(PMI)為53.5％，較上月回落1.7個百分點，非製造業擴張力度有所減弱。

分行業看，建築業商務活動指數為60.1％，與上月持平。服務業商務活動指數為52.3％，低於上月2.0個百分點。從行業情況看，郵政、電信廣播電視衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數位於59.0％以上較高景氣區間；航空運輸、住宿、餐飲、房地產、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於臨界點以下。

新訂單指數為49.6％，比上月下降2.6個百分點，低於臨界點，表明非製造業市場需求較上月有所減少。分行業看，建築業新訂單指數為51.2％，比上月回落2.6個百分點；服務業新訂單指數為49.4％，比上月下降2.6個百分點。

投入品價格指數為53.4％，比上月回落4.3個百分點，高於臨界點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格漲幅明顯收窄。分行業看，建築業投入品價格指數為51.7％，比上月回落21.9個百分點；服務業投入品價格指數為53.7％，比上月回落1.2個百分點。

銷售價格指數為51.4％，低於上月1.4個百分點，高於臨界點，表明非製造業銷售價格漲幅回落。分行業看，建築業銷售價格指數為52.0％，比上月回落5.0個百分點；服務業銷售價格指數為51.2％，比上月回落0.8個百分點。

從業人員指數為48.0％，比上月下降0.9個百分點，表明非製造業用工景氣度有所降低。分行業看，建築業從業人員指數為50.3％，比上月回落2.7個百分點；服務業從業人員指數為47.6％，比上月下降0.6個百分點。

業務活動預期指數為60.8％，比上月回落2.1個百分點，仍位於高位景氣區間，表明非製造業企業對行業發展繼續看好。分行業看，建築業業務活動預期指數為63.2％，比上月回落2.5個百分點；服務業業務活動預期指數為60.4％，比上月回落2.0個百分點。