網紅「放火」去年9月到知名女網紅「青青」住家過夜，卻遭青青男友陳罡勳率友人蔣家豪破門，逼「放火」赤裸下跪道歉，簽本票賠錢，事後網路上傳出放火裸露的不雅照，外界一度懷疑是青青和男友陳男設局仙人跳，青青還舉行記者會澄清。台北地檢署調查認為，單純是陳男不滿放火和女友青青獨處，找友人逼放火賠錢，台北地檢署30日依恐嚇取財等罪起訴陳罡勳、蔣家豪2人。

本名李育群的放火，去年9月16日和網紅青青參加烤肉趴之後，一起到青青住處，隔天凌晨，青青男友陳罡勳在門外叫囂，進門看到自己女友和放火獨處，打電話叫友人到場，威脅放火脫光下跪。

放火被迫裸體揹著雙手下跪道歉影片，並簽下30萬元本票，最後找朋友湊25萬元贖回本票及影片後才脫身，後來放火報警，網路上仍流傳放火的不雅照。

事後青青曾公開道歉，坦言因為對陳男說謊指「有姐妹來家裡」，否認與陳男設局仙人跳。放火也澄清和青青「沒發生如外界傳言般的行為」，在事前也完全不知道青青有男朋友，台北地檢署今依恐嚇取財罪起訴陳、蔣2人，另2人被控散布放火不雅照，涉嫌妨害祕密罪部分，因罪嫌不足，獲不起訴。