前年屏東陳姓女子因就醫及用藥問題，與她父母發生爭吵，她在深夜利用父母熟睡之際持水果刀刺殺，父親受傷、母親因遭刺入心臟造成大量出血死亡，歷審考量陳女犯後坦承犯行，態度良好，長期為精神疾病所苦，判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

20多歲的陳女因長期患有重度憂鬱症等精神疾病，屢因就醫及用藥問題，與其父母發生糾紛而心生怨恨，她因而萌生殺害其父母之意，2019年10月11日凌晨1點多，她拿住處的水果刀及槌子計畫行凶。

陳女到父母房間內，趁其父母熟睡之際，持刀先刺向躺在床上其母之身體正面、胸部、手臂數刀，其父因聽聞其母大聲尖叫而驚醒，她再以水果刀刺入其父之手臂數刀，送醫後，陳母因穿刺傷刺入心臟造成大量出血死亡，父親手臂受傷倖免於難。

一審及二審認定陳女未思其因患精神疾受父母長期細心照顧，僅因就醫及用藥問題發生爭執糾紛，即對父母心生怨恨而萌生殺意，繼而罔顧人倫，趁其父母熟睡之際，持水果刀刺殺父母，出手之多、下手之重，犯罪行為之嚴重性甚巨，應予以嚴懲。

合議庭考量陳女犯後坦承犯行，態度良好，長期為精神疾病所苦，為中度身心障礙之人，就殺母部分判處無期徒刑，殺父涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪部分判刑6年，合併執行無期徒刑及褫奪公權終身，陳女提上訴，最高法院駁回確定。