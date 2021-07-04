南投縣仁愛警分局平靜派出所日前接獲報案，仁愛鄉都達村法治巷住戶邱姓女子在家中遭破裂玻璃窗割傷手臂造成血流不止，且神情已陷入恍惚，報請警方協助，警方搶救生命與時間賽跑，趕赴現場時同步聯絡救護車前來接應，後送醫院治療，即時挽回邱女寶貴的生命。

警方獲報時，由於受傷的邱女住家地處偏遠，救護車短時間無法到場，平靜派出所所長張建豐、警員王富弘立即趕赴查訪，及時教導簡易按壓止血；為把握就醫時效，向分局報備後，以巡邏車搭載邱女鳴笛開道。

此外，同步聯絡119救護車前來接應，終於在榮華巷、富貴路口完成接駁，後送埔里榮民醫院治療，即時挽回邱女一條寶貴的生命，家屬深表感謝並肯定警方作為。

仁愛警分局分局長莊順智表示，警察的工作除了維護治安、交通順暢之外，為民服務也是警察任務中重要的一項工作。民眾若有任何緊急情事，均可撥打110尋求警方協助，員警也會竭盡所能提供協助。