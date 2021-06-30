大陸股市在6月最後一個交易日（30日）收升，上證指數收升18點，終止兩連跌，深成指收升1％。滬深兩市成交人民幣（下同）9424億元。

香港信報報導，上證指數最多跌3點，低見3569點，最多升20點，高見3594點，全日收報3591點，升18點或0.5％，成交4146.98億元。

上證指數6月份累跌0.67％；第二季累升4.34％；今年上半年累升3.4％。

深成指早段最多跌21點，低見14978點，後止跌回升，最多升175點，高見15175點，全日收報15161點，升161點或1.08％，成交5277.74億元。

深成指6月份升1.1％；第二季累升10％；今年上半年累升4.78％。

滬深300指數收報5224點，升33點或0.65％；創業板指數報3477點，升70點或2.08％。

各類股個別發展，次新股升逾3％；生物製藥、煤炭、有色金屬股升近1％；石油、電力股偏弱。