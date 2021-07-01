逢低買進，支撐周三紐約期金上揚；因前一交易日期金價格盤中觸及4月中旬來低點，吸引部分投資人逢低買進，但因美元走強，以及市場等待本周宣布的經濟數據而限制漲幅；而期金價格本季收高，但本月和今年上半年均走低，另外白銀漲逾1%，鈀金漲逾3%。

周三(6/30)收盤報價，8月黃金漲8美元，報每盎司1771.6美元，9月白銀漲0.29美元，報每盎司26.19美元，10月白金漲2.3元，報每盎司1072.9美元，9月鈀金漲98美元，報每盎司2779.2美元。(商品行情網)