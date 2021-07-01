因新冠肺炎變種病毒擴散，使經濟復甦不確定性增加，進而提振黃金避險需求，令金價上行，不過美元走堅，且市場等待本周官方公布經濟相關數據，促使投資人多為保守謹慎而限制漲幅；截至台北時間7月1日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲3.2美元，報每盎司1774.8美元。

9月白銀上漲0.156美元，報每盎司26.35美元。

10月白金下跌4.6美元，報每盎司1068.3美元。

9月鈀金下跌12.7美元，報每盎司2766.5美元。(商品行情網)