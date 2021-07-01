新北市稅捐稽徵處1日公布今年巨額欠稅大戶，營利事業2件、個人事業3件，總欠稅金額達4.2億餘元，其中新亞電器欠稅2.8億餘元，新店育樂開發公司欠稅7064萬餘元，列居前2名；此外今年5戶欠稅戶全是年年上榜的老面孔。

新北市稅捐處今依《稅捐稽徵法》第34條規定，公告截至今年5月21日止的重大欠稅案件欠稅人資料，公告期間自7月1日起至12月31日止共6個月；本次公告5案，個人欠稅3案，欠稅金額合計6988萬餘元，營利事業欠稅2案，欠稅金額合計3億5704萬餘元。

新亞電器因營運不善停業多年，其資產陸續遭拍賣並償還2007年以後的地價稅，不過該公司資產還剩下一塊面積5.1坪的土地，積欠2.8億地價稅遲未償，今年再次蟬聯欠稅大戶榜首。

新店育樂事業開發公司積欠7064萬元娛樂稅、地價稅，因2位負責人名下已脫產，1994年至今尚未償還。

個人事業欠稅部分，有2人透過共有物分割的方法，逃漏土地增值稅，包括新北市金山區何石城欠稅2548萬餘元，台北市內湖區洪嘉隆積欠稅2081萬餘元；另外，「知名電玩大亨」林鐘義欠娛樂稅2358萬餘元，但因多年來潛居國外，稅額難追討，迄今仍未返國。

新北市稅捐處表示，今年公告名單以個人累計欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元為主，稅捐處每年針對防止新欠清理舊欠訂定具體清欠方案及作法，並積極與行政執行分署辦理合作追查，有效徵起欠稅，增裕庫收，呼籲納稅義務人勿心存僥倖，如有欠稅應儘速繳納，如遭公告欠稅資料，將影響企業及個人形象。