豐濱鄉公所7月1日首發「兒童生日禮金」，令不少受惠家長直呼「真的是疫情之下的及時雨」。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉為海線鄉鎮，人口外移嚴重，鄉公所為鼓勵鄉民生育，提升兒童福利，跟進鳳林鎮發放「兒童生日禮金」的腳步，凡出生到4歲戶籍都在豐濱鄉且途中未遷出的兒童，1人可將8萬元領好領滿，7月1日首次發放，讓不少受疫情影響的家長直呼「真的是救難及時雨」。

豐濱鄉位處東海岸台11線偏遠地區，由於青壯年多旅外工作，鄉內長者及兒童居多，前任鄉長邱福順為增加鄉內人口、照顧兒童福利，提出兒童生日禮金政策，去年獲得代表會支持通過後，制定「豐濱鄉兒童生日禮金自治條例」，今年1月1日正式實施生效。

豐濱鄉公所特地選在7月1日，首次舉辦兒童生日禮金頒贈儀式，現場10名兒童在家長的陪同下，從豐濱鄉長江莉婷的手中接下生日禮金，小朋友被豐濱吉祥物逗得笑呵呵外，家長們更是笑得合不攏嘴，直呼這生日禮金是疫情之下的及時雨。

江莉婷指出，案自治條例第3條規定，凡戶籍設籍豐濱鄉的兒童年滿1歲起，並自設籍時起算6個月，發放新臺幣1萬元，若之後未遷出且滿2歲起，發放新臺幣2萬元，滿3歲起，發放新臺幣2萬元，滿4歲起，發放新臺幣3萬元，等於條例生效後出生的兒童，從出生到4歲只要戶籍都在豐濱，可以將8萬元生日禮金領好領滿。

不過鄉公所也體恤到自治條例生效日前出生的兒童，江莉婷說，因自治條例無溯及既往規定，條例生效起，每周年累進核於發放生日禮金，如今年兒童滿2至4歲，還是可以領到1萬元的生日禮金，公所也會規畫在每個月初舉辦生日禮金發放作業。

鄉公所指出，本次生日禮金共有17人申請，1日未到場者，則會改用帳號匯款，經費來源主要來自豐濱鄉「海上古道」、「月洞」2遊憩區的盈餘。