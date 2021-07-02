新的一季和下半年登場，受到樂觀的經濟數據提振，周四美股三大指數同步收高，標普500指數連續第6日改寫歷史收盤高點，創下2月初以來維持最長的記錄。

周四美股再度迎來一系列強勁的經濟數據，美國上周初次請領失業救濟金人數為36.4萬人，創下新冠疫情爆發以來新低。此外，美國供應管理協會（ISM）6月製造業指數顯示該產業的擴張力道略為放緩，但大致符合預期，而美國國會預算辦公室（CBO）則上修經濟成長預測。

周四道瓊工業平均指數收漲131.02點或0.38%，為34,633.53點。標準500指數漲0.52%，收在4,319.94點，為連續第六日創收盤新高，並首度收於4,300點之上。那斯達克綜合指數收漲0.13%，為14,522.38點。

標普500指數11大類股全面收高，以能源股勁揚1.72%，表現最佳，主要受美國期油漲破每桶75美元激勵。公用事業股收漲1.13%，漲幅排名第二。科技股指數僅小升0.1%。

雪佛龍（Chevron）上漲1.4%，是道瓊指數表現最好的成分股之一。

運動用品大廠Nike漲幅超過2%，是道瓊指數的另一個贏家。惟連鎖藥妝店Walgreen Boots Alliance的財報雖然優於市場預期，但股價重挫逾7%，,給道瓊指數帶來壓力。

晶片股帶領科技股走跌，使那斯達克指數漲幅受限。費城半導體指數下挫1.5%。

美光大跌5.7%，該記憶體晶片大廠上季業績表現和本季展望均意外強勁，但宣布猶他州李海市（Lehi）的一座工廠將賣給德州儀器。

在美國上市的第二天，中國網約車巨頭滴滴大漲16.0%。

隨著經濟解封，價值股迎來強勁的資金輪動潮，小型股羅素2000指數在今年上半年大漲逾17%。不過近幾周來，規模較小的公司和價值股似乎失去動力，而大型科技股則重新站穩腳步。

Northwestern Mutual首席投資策略師Brent Schutte表示，隨著經濟持續復甦，這樣的反轉將是暫時的。對通膨的擔憂造成一些影響，但美國有足夠的經濟動能，明年的增長將保持強勁，或許將保持在高原期，本質上獲利增長更具周期性的類股仍將受到青睞。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen則表示，通膨和經濟增長的後續發展將決定下半年的領頭羊。如果通膨擔憂確實進一步平息下來，而公債殖利率走跌的時間拉長，則成長型和科技股將繼續引領股市走高。但如果強勁的經濟成長加劇通膨擔憂，並再度推升債息，就可能使美股進行修正的疑慮升高，那麼市場的領頭羊應會集中於周期型股票、小型股，甚至國際股。

市場將密切關注周五發布的非農就業報告。根據道瓊斯所做的調查，經濟學家預估美國6月非農就業新增68.3萬人。

美股以穩健的表現結束上半年，就歷史來看，美股上半年表現強勁，對下半年是一個好兆頭。根據Refinitiv回溯到1950年的數據，只要上半年出現2位數漲幅，道瓊指數和標普500指數當年度就不會以下跌封關。而根據LPL Financial回溯到1950年代的數據，當標普500指數在年初上漲超過12.5%，則下半年的漲幅中值為9.7%。

Baird Private Wealth投資策略分析師Ross Mayfield表示，歷史數據顯示，如果上半年美股表現強勁，那麼下半年會更為強勁。

今年上半年，標普500指數數收漲14.4%，道瓊指數和那斯達克指數上半年漲幅均超過12%。