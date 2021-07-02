南茂(8150)近期獲外資連續小幅加碼。該公司為全球第二大LCD驅動IC封測公司，法人預估2Q營收將站上戰季歷史新高，連3季的營收創歷史新高。

法人認為，南茂營收在2Q可達69億元，年增約27%，季增7%。南茂主要提供記憶體、驅動IC及邏輯/混合訊號IC封測服務，1Q營收依產品別比重為：驅動 IC (COF+COG) 29.2%、金凸塊17.6%、Flash 26.9%、DRAM/SRAM 16.4%、邏輯/混合訊號9.9%，依部門別則為：Bumping 21.1%、Assembly 28.8%、Testing(包含原本Package Test & Wafer sort)20.8%、LCD driver 29.3%。目前南茂台灣廠區主要負責本地與全球客戶，紫光宏茂則為大陸客戶與長江存儲提供服務，而南茂持股45%。南茂的記憶體主要客戶為美光、旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)，面板驅動IC客戶為聯詠(3034)、奇景、新思等大廠。

南茂積極因應客戶需求而擴充產能，包含從去年4Q開始逐季增加7-8%的打線機台至今年底，以及今年下半年混合訊號和記憶體測試產能將增加10-20%。對於擴產能效應，(1)能更好的滿足DRAM客戶需求，(2)滿足混合訊號產品後段需求，(3)延伸公司在非記憶體產品的佈局。另外，預期南茂下半年會持續將原料成本(如封裝材料、較高的測試平台成本)反映在報價上。

南茂今年第1季合併營收64.65億元，季增2.5%，連續第2季度營收創歷史新高。第2季以來，主要客戶端需求上，目前三大記憶體DRAM、NOR Flash及NAND Flash，客戶拉貨動能持續強勁，在記憶體領域出貨維持明顯成長。面板驅動整合觸控驅動IC的客戶下單量也持續成長，第2季營收有機會挑戰連續第三個季度創下歷史新高。