台南華崧工業廠房大火 濃煙遮蔽全面燃燒灌救中 10:232021/07/02 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華崧工業發生大火，廠房全面燃燒。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華崧工業發生大火，廠房全面燃燒。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 華崧工業發生大火，廠房全面燃燒。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 台南華崧工業廠房大火 濃煙遮蔽全面燃燒灌救中。(中天電視提供) 訂閱影音： 中時新聞網 台南市山上區明和里北勢洲29-29號華崧工業，上午9點41分傳出工廠2樓有火煙冒出，台南市消防局獲報出動第4大隊、新化中隊、轄區山上等4個分隊各式車輛11車27人馳援，到場時，二樓已全面燃燒，目前正全力灌救。 台南市消防局指出，目前也已同步通報環保局、自自來水公司、台電及欣南瓦斯公司前往。 傳教士直播數消防車 以為自己能獲救 台積電贈台南偏鄉弱勢學生200台筆電 教育局愛心專車送達 #灌救 #山上區 #台南市 #消防局 #華崧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建商H1砸千億狂買地 下半年市場變數恐變多 03:222021/07/02 房產達人 揚華科技爛帳逾12億 欠稅大戶NO.2 04:102021/07/02 財經焦點 避開平面紅綠燈 國8高架直入南科疏解車流 13:372021/07/01 生活 新店彩券行孽子縱火燒死母親 父求法官再給機會 10:362021/07/02 社會 清大南部校友會及博仁獅子會捐台南115台條碼感應器 助傳統市場防疫 21:222021/07/01 寶島 廣華-KY股東會通過配息3.5元 20:302021/07/01 財經 彰化傢俱行大火延燒５房 濃煙10公里外可見封路搶救 10:242021/07/01 社會 《電腦設備》華碩殖息率約7％ 新品陸續登場 09:442021/07/02 財經 高雄69歲婦陳屍工地 家屬慟：找3天等到冰冷遺體 22:262021/07/01 社會 《科技》低中高階MLCC後市 兩樣情 09:272021/07/02 財經 受不了了！永和樂華夜市今晚恢復營業 總量管控限1500人 16:002021/07/01 生活 社會熱門新聞 士林公車失控撞倒2路樹車頭貫穿 駕駛受困7人受傷 - 社會 疑少校夫偷吃俏女警「一夜6次」 正宮抓猴當街爭吵5小時 - 社會 高雄男開趴60萬罰單霸氣喊「我全出」 惹怒陳其邁下場出爐 - 社會 【4死惡火】傳教士命喪旅館 生前自拍影像曝光喊「怕逃命會挨罰」 - 社會 【4死惡火】趴地隔濕毛巾也吸不到空氣 他1473字回憶：以為撐不過了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。