華崧工業發生大火，廠房全面燃燒。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

華崧工業發生大火，廠房全面燃燒。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南華崧工業廠房大火 濃煙遮蔽全面燃燒灌救中。(中天電視提供)

台南市山上區明和里北勢洲29-29號華崧工業，上午9點41分傳出工廠2樓有火煙冒出，台南市消防局獲報出動第4大隊、新化中隊、轄區山上等4個分隊各式車輛11車27人馳援，到場時，二樓已全面燃燒，目前正全力灌救。

台南市消防局指出，目前也已同步通報環保局、自自來水公司、台電及欣南瓦斯公司前往。