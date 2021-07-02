據法律圈消息指出，法國檢方已經就涉嫌隱瞞新疆違反人權問題的四家時尚零售連鎖商店展開調查。

該議題為中國在新疆地區對回教少數民族實施強制勞動，並生產新疆棉。

據了解，受調查的對象為優衣庫法國、Zara母公司Inditex、法國SMCP以及美國的Skechers。法國媒體也證實該報導。

Inditex表示，公司實施了嚴格追蹤控制，將與法國檢方充分合作。

SMCP表示，公司與全球供應鏈合作，在新疆地區沒有直接的供應商；公司也定期審核供應商。

優衣庫法國和Skechers沒有提出回應。

今年四月，兩個非政府組織在法國對幾個跨國公司提出控訴，指其隱瞞供應商的強制勞動事實。

聯合國專家指控有100萬名回族人士在新疆遭拘留，遭到意識形態訓練，以及低薪的強制勞動。

中國則否認了虐待的指控。

此前，數個西方品牌包括H&M、耐吉和Burberry遭到中國消費者的強烈抵制。