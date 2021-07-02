日圓走貶，晶片類股疲弱，但在索尼與豐田汽車等外銷族群帶領下，日股2日還是上漲。早盤交易結束時，日經指數收28,791.1點，漲84.06點或0.29%。東證收在1,953.9點，漲14.69點或0.76%。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，弱勢日圓除了可激勵汽車與索尼等一些外銷業者股價。同時，也會對這些日企獲利有所幫助。但日經指數內，由於晶片製造設備商與旗下擁有平價品牌Uniqlo的迅銷表現不佳，使得漲勢受阻。所以，東證漲勢也比日經來得較大。

受惠日圓貶至2020年3月以來最低點，產品以外銷為主的索尼，股價一度上漲3.93%。同時，在東證核心30中，也是漲幅最大的一檔。其次是日立，上漲1.4%。

豐田汽車漲1.14%，本田汽車漲0.79%，日產汽車漲2.96%，而馬自達汽車更是大漲6.05%。

日本汽車製造業者股價上揚，主要是美國同業季度銷售業績亮眼。市場預估，美國車商成長勢頭將可延燒至2022年。

因費城半導體指數不振，日本晶片相關業者也走疲。東京威力科創跌2.34%，愛德萬測試也跌1.93%。

權值股迅銷跌0.39%，因消息傳出，法國檢方已針對4家時尚零售業者，涉嫌在中國大陸新疆地區，隱瞞危害人權的犯罪行為展開調查。

7&i控股跌0.63%，是東證30中表現最差的，其次是下跌0.16%的信越化學。