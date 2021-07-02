楊梅1名50歲單身黃姓男子「網愛」1名自稱美籍台人的女子，沒想到認識不到1個月，女子竟以行李遭扣押需繳納18萬和解金放行為由要黃男協助，1日更前往銀行準備匯款，所幸警方與銀行行員即時勸阻，黃男才險未被騙。

楊梅1名50歲黃姓男子近日在網路上認識1名化名「YOON CHAN」並自稱在敘利亞首都大馬士革執行國際任務的美籍台女，男子因苦無對象跌入情網無法自拔，未料兩人認識不到1個月，女子就以行李遭扣押為由，向男子索取18萬元和解金救急，而男子竟癡情前往銀行準備匯款。

楊梅警分局指出，1日2名員警於楊梅區彰化銀行埔心分行巡邏，恰巧聽見銀行行員正大力勸阻黃男勿受騙，便上前得知黃男恐遇網路詐騙，黃男表示，日前「YOON CHAN」答應8月將返台與自己見面，行李6月底已送至國內但遭海關扣押，須付18萬和解金才能放行，情急之下男子才前往銀行匯款救急。

警方表示，當時黃男已填妥匯款單，所幸警方與行員聽聞此不合理劇情提高警覺，及時大力勸阻並說明，海關不可能無故扣押行李，也不可能與民眾有和解金，經黃男仔細回想才發現「YOON CHAN」的行徑恐為詐騙集團，險受無妄之災。

楊梅警分局呼籲，防疫期間民眾「宅在家」的時間多了會選擇在網路上與朋友聊天來打發時間，造成相關詐騙案件一再發生，提醒民眾，如是未曾謀面的網友，對於金錢上的往來應更加留意、查證，如有類似情形應及時報案，以免受騙。