搶防疫宅食商機，金車柏克金餐酒集團旗下「柏克金燒肉屋」與「柏克金燒肉/串燒吧」將於7/4(日)起推出「日式燒肉雙人套餐」與「豪華火鍋四人套餐」，不僅有頂級日本A5和牛、澳洲M9和牛與台灣在地高品質肉品等，還搭配海鮮、時蔬與多樣配料，並附上每人一罐柏克金330ml啤酒，或指定無酒精飲品)，強調豐富組合，民眾家防疫期間不必出門採買，即可享用美味大餐。活動期間加碼折扣優惠，7/4至7/31自取餐點下殺7折，最高可省下千元，Uber Eats平台訂購則享有8折優惠。

金車柏克金餐酒集團「日式燒肉雙人套餐」共有五款選擇，包含「日本A5和牛」、「日澳和牛」、「澳洲和牛」、「美國牛」與「精選豚」，主打新鮮肉品與高CP值，雙人套餐原價1680元 起；「豪華火鍋四人套餐」則主打家庭，滿足火鍋控的胃，有「日澳和牛」、「霸王翼板牛」與「重磅培根牛」等不同肉品選擇，四人套餐原價2780元 起，肉量加倍不加價。無論燒肉與火鍋套餐，皆搭配有海鮮及多樣配菜，與每人一罐柏克金330ml啤酒(或指定無酒精飲品)，讓民眾可以在家享受到各式各樣的美食，為防疫生活加油打氣！