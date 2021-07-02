台灣新冠肺炎疫情每天確診數字降至兩位數，被視為疫情降溫，民眾期待3級警戒日一到能降級微解封，已出現零星訂房的旅客，台南市旅宿業者卻抱持觀望態度，2日開會討論微解封的配套準備條件。

台南市旅宿業者在5月疫情嚴峻以來，民宿業績幾乎掛零，飯店旅館業則維持商務長住旅客約1成，傷害最大的是飯店內的各式餐廳，幾乎因禁止內用而停擺，面對可能的降級，台南市民宿已有旅客預訂12日以後的房間，業者態度仍趨觀望，認為以安全為最大考量。

「北部來的旅客還是會擔心」台南市民宿發展協會理事長柯凱文表示，台南市民宿業者還是希望希望疫情穩定再解封，有的業者直接下架網站，暫時關門不營業，等到確定3級解封為止。

台南市旅館公會理事長吳俊泰認為，旅客與業者對疫情還未完全鬆懈，雙方都在觀望能否真的解除3級，業者比較想了解降級之後，政府會提出的配套條件，及早因應。

台南市觀旅局長郭貞慧2日與旅宿業者視訊開會，討論包括飯店餐廳運作與紓困問題。她表示，台南市的旅宿業者態度較保守，多數業者不會急著開放，只希望中央提早告知配套，讓業者有時間準備，並希望解封之後，政府提出更好的振興措施。