網路券商羅賓漢（Robinhood Markets）周四正式向美國證券交易委員會提交股票首次公開發行（IPO）申請，其招股說明書中顯示，今年狗狗幣（dogecoin）交易量成長之快速，讓該公司不得不將之列為與加密貨幣相關的特定風險。

羅賓漢在周四的IPO文件中表示，狗狗幣占公司第一季加密貨幣交易營收約34%，遠高於去年第四季的4%。

如此快速的增長大多與特斯拉執行長馬斯克發出的一連串狗狗幣推文時間吻合，他在周四再度推文：釋放那隻狗狗！（Release the Doge!）

今年第一季，狗狗幣業務營收占羅賓漢總體營收約6%，而加密貨幣業務營收佔總營收17%。該線上交易應用程式提供七種不同的數位貨幣，包括比特幣、以太坊和萊特幣（litecoin）。

根據該說明書，羅賓漢第一季總體營收年增309%，為5.22億美元。其中，加密貨幣資產總額從去年同期的4.807億美元暴增至116億美元。

羅賓漢在招股說明書中表示，如果狗狗幣市場惡化，或對狗狗幣的負面看法和更多加密貨幣交易平台提供狗狗幣交易等因素導致狗狗幣價格下跌，都可能使公司業務受到打擊。