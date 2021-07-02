據中新社報導，長沙磁浮快線1日實現全線提速，原有磁浮列車營運速度由每小時100公里提升至每小時110公里，新增購的1列磁浮列車按140公里時速上線運營，後續增購的3列磁浮列車正在加緊生產，也將按140公里時速投入營運。

這是繼中國磁浮技術實現從實驗室到商業運營後的又一突破性成果，也是世界上首條按140公里時速投入商業營運的中低速磁浮線路。

至此，長沙磁浮快線單程運行時間由原19分40秒進一步縮短，即每小時100公里的磁浮列車單程運行時間為17分鐘，每小時140公里的磁浮列車單程運行時間為16分鐘，行車間隔也由原11分40秒縮短至10分鐘。截至目前，長沙磁浮快線已安全營運1882天。

中低速磁浮提速至每小時140公里後，應用市場更加廣泛。中低速磁浮因為其環保、無噪音，能夠滿足高架的條件，從而具有建設成本低的優勢。提速後，更適合作為主城區與衛星城之間中長距離站間距的軌道交通線路，也更具備了與輪軌制式交通的競爭優勢。