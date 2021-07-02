東元1日對菱光提出「董事會決議無效之訴」，東元集團會長黃茂雄與菱光董事長黃育仁父子倆的經營權戰火延燒。菱光2日反擊，黃育仁赴台北地檢署控告與黃茂雄合作的鈺叡、達勝伍公司負責人郭冠群違反證券交易法等罪嫌。

黃育仁表示，有龐大的資金就有高度的責任，金管會保險局對於壽險資金運用方式，已有清楚法律規範，鈺叡超過5成資金是由達勝伍出資，又公開收購菱光5成以上股權，郭冠群對外聲稱沒有要介入經營權，讓人難以相信。

黃育仁指出，郭冠群如果沒有要介入菱光經營權，鈺叡公司合作對象裡面為什麼會有黃茂雄的公司，而且東元集團旗下東安公司與鈺叡的投資協議中還約定優先承購權，同意鈺叡在取得菱光股票3年後，優先賣給黃茂雄的公司？

黃育仁並說，達勝伍又有7成資金來自壽險，郭冠群明顯已使用壽險資金介入這場經營權之爭，完全無視法律、主管機關及社會大眾，嚴重侵害金融市場秩序，這已經不只是菱光、東元雙方的事，呼籲主管機關命郭停止此次不合法公開收購事宜，以恢復金融監理的秩序。

菱光公司提告指出，鈺叡公司公開收購菱光公司股份，卻在公開收購說明書內隱匿介入東元經營權之爭的事情，涉嫌違反證交法；達勝伍公司違法將壽險資金繞道，介入他公司經營權，違背壽險公司付託，另涉嫌違反刑法背信罪。