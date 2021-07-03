台南市連續6天零確診，但國內疫情依舊，鑒於台北市陸續有市場傳出群聚感染，環南市場疫情更有擴大跡象，台南市長黃偉哲表示，台南有15名載運毛雞北上司機6月23日已完成快篩均陰性，也已接種疫苗，但台南每天約1萬多隻雞在雙北家禽市場交易，建議台北家禽市場改變經營模式，以「屠體北運取代活雞北運」。

黃偉哲說，北部陸續有零售市場、集中市場或批發市場出現狀況，加上這幾天環南市場接連有人確診，其他縣市也唯恐受到影響，顯見市場防疫很重要。他說，環南市場休市雖不影響台南產業，但建議農委會介入協調台北家禽市場改變經營的方式，讓其他縣市的業者可載送屠體去交易，取代原本的活雞販售。

農業局長謝耀清表示，目前是土雞市場淡季，台南每天約有1萬多隻雞在雙北家禽市場交易，業者因應北部市場疫情，目前多採取延後出售或協調到其他屠宰場進行屠宰、分切，再送到台北。此外，農委會7月2日成立屠宰場專案，2000多劑疫苗將送柳營奇美醫院，屆時也會通知業者分流施打。