在場攤商怒嗆林昶佐（左）「不要來演戲，滾」。（姚志平攝）

台北市環南市場今日一早傳出41人COVID-19確診，疫情指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲等人急赴環南市場了解並開臨時記者會。不料，立委林昶佐開罵柯文哲「不要再講廢話」，招致市場自治會長反批「你有來環南市場關心過嗎？」。中廣董事長趙少康指出，民代被自己選民當眾洗臉，代表這人完全不知民間疾苦，已經被選民背棄。

針對立委林昶佐被選民「公幹」，趙少康今日在臉書表示，身為民意代表，竟然被自己的選民當眾狠狠洗臉，某種程度代表這人完全不知民間疾苦，已經被選民背棄。從綠營媒體用「萬華病毒」形容前陣子萬華爆發的本土疫情起，身為在地立委，林昶佐從來沒有替地方發聲、討公道，選民看在眼裡，當然冷暖自知。

趙少康指出，這次環南市場爆發群聚感染，趁著中央來人，林昶佐急急趕到現場搶曝光，難怪立即引爆市場自治會怒氣，自治會長的立場表達很明確，「無論誰執政，給老百姓好的經濟、好的生活」才是最重要的，而不是疫情爆發才到市場搶鏡頭作秀，滿腦子政治操作最後被選民洗臉，完全是咎由自取。

最後，趙少康奉勸從政者必須戒之慎之，不只地方首長要接受檢驗，民代的一舉一動，選民也都看在眼裡，選上了只吹捧、護航特定政黨，還是真心為人民服務，民眾心中自有一把尺。