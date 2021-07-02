台灣人氣最高的荔枝「玉荷包」在大家殷殷的期盼下，終於在7月2日通過澳洲海關檢疫，順利合格通關，台灣荔枝首次成功進口，抵達澳洲雪梨，再次刷新台灣水果拓銷澳洲市場的歷史新頁。

玉荷包在台灣非常受到消費者歡迎，首次進口會在雪梨不同層級的銷售渠道，如美而廉等各超市都可以買到，其最佳賞味期在尚未全紅的八、九分「熟時，此時吃起來酸甜均衡，滋味最好。

澳洲農業局於2014年批准台灣荔枝進口，唯因台灣與澳洲荔枝樹昆蟲害的種類不同，致對農藥的使用及殘留率標準規格也不相同，進口澳洲的荔枝必須符合澳洲農業法規，因此澳洲進口商玉山股份有限公司 與台灣出口商漢宇國際有限公司採企業合作方式，和玉荷包荔枝果農圈定輸澳專區，選擇最優質的10年以上老欉荔枝樹。

在荔枝果農全力配合及台灣政府農委會農試所、防檢局等各單位積極輔導下，終於生產出完全符合澳洲政府規範的荔枝，並特別用心計算空運進口及倉儲運送時間，以期在荔枝最完美的時候，送到澳洲消費者手中。

在完成進口通關手續後，第一時間贈送首箱進口台灣荔枝「玉荷包」給駐雪梨台北經濟文化辦事處，感謝過去數年的諮商與協助。

駐雪梨辦事處處長范惠君表示，很榮幸見證台灣最富盛名的「玉荷包」荔枝成功引進澳洲，這是我國水果開拓國際市場的嶄新里程碑，感謝台澳兩地團隊的全心付出，讓澳洲友人不受疫情影響，有機會品嚐「玉荷包」的香甜多汁，也期待玉荷包首銷澳洲能獲得市場正面迴響，為後續其他台灣精品水果進軍澳洲注入更強的動能。