據外媒報導，近期因阿里巴巴受到整頓而銷聲匿跡的前中國首富馬雲及集團主要持股人蔡崇信，將其持股大量質押給銀行以換取高額貸款。兩人合計持股的規模高達350億美元。

據英國《金融時報》引述阿里巴巴集團的公司文件表示，阿里巴巴集團最大的個人股東馬雲與蔡崇信，將他們持有的大部分股份質押給銀行以取得高額貸款。接受其抵押貸款的銀行包括瑞銀、瑞信、高盛和其他投資銀。

報導說，馬雲與蔡崇信抵押他們在阿里巴巴合計 350 億美元股份中的大部分，而兩人截至去年12月合計持股比例為5.8%。

文件沒有披露股權質押的金額，但文件內容顯示，他們質押股票從2014年阿里巴巴在美國上市時就已經開始。

阿里巴巴表示，馬雲和他的關聯公司目前沒有任何以阿里巴巴股票為抵押的未償還貸款，而蔡崇信以股票為抵押的未償還貸款，是屬於「易管理的」。

近期大陸對許多大型網路科技企業展開反壟斷調查，並進行罰款與整頓行動，從去年起因螞蟻金服上IPO受挫後便銷聲匿跡的馬雲，亦未在7月1日的中共建黨百年慶祝大會上現身，外界因此非常關切馬雲未來可能的動向。