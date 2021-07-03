新增76例本土＋10死 台積電、鴻海買BNT已達初步協議？指揮中心最新說明。(中時新聞網直播)

中央流行疫情指揮中心今（3日）公布新增76例本土確診，10例死亡，儘管確診縣市限縮剩雙北、桃園、新竹，但不少人仍擔心國內社區恐有「黑數」存在。對此，指揮官陳時中坦言，全球經過大規模疫情爆發後，每國都會有黑數，其中包括台灣在內，一定會有隱性傳染者存在，大家應提高警覺。

記者會上有媒體指出，儘管中央規定出境要出示陰性篩檢證明，但廈門官方通報台灣近期共輸出13例陽性個案，台灣社區是否有隱藏黑數？陳時中表示，疫情經過大規模傳播後，每個國家都會有黑數存在，「每個地方都會有，包括台灣」。

陳時中指出，去年台灣可能還可以說沒有隱藏個案存在，畢竟經過253天零確診，「若真的有隱藏病人，應該都會有發病情況」，但仍不能排除沒有的可能性。不過自從5月中爆發大規模社區感染疫情後，陳時中坦言，「我們幾乎要說，台灣是一定會有隱性個案的」。

陳時中說，未來面對疫情，就是要用積極預防作為來即時應對，不能排除有隱型傳播者存在，因此每個人都要提高警覺，呼籲有症狀者前往採檢。陳時中強調，台灣防疫人人有責，只要大家防疫觀念更持續、更精進，就更有效果。