日前桃園南崁溪因工程違法排放廢水導致黃土大量湧入，南崁溪一再化身「黃河」，6月初起即有許多民眾一再陳情，並請桃園市環保局進行稽查，沒想到7月3日民眾發現南崁溪再次呈現土黃色，顏色比以前更深，質疑環保局根本沒稽查。

桃園市蘆竹區6月初開始即有許多民眾發現南崁溪顏色有異，整條溪流黃土翻滾有如黃河般混濁不清，雖民眾持續向環保局陳情，環保局亦表示已前往稽查，但3日仍有眼尖民眾發現南崁西再次呈現土黃色，且顏色比以前更深，質疑稽查工作根本沒有落實，民眾直呼「為甚麼就是治理不好呢？」

關於3日南崁溪仍有土黃情況，環保局表示，經稽查人員循水路至上游發現三民路三段與介壽路交叉路口溝渠中確實發現有黃橘色含泥廢水排放情形，再沿溝渠至上游發現1工程員以地下水沖洗地面產生黃橘色廢水，且該廢水未導入沉澱池處理，直接流入道路側溝，才導致南崁溪3日出現土黃情形。

環保局指出，該工程已依水汙染防治法第30條告發，將處新台幣3至300萬元的罰款，此外環保局也補充，自5月陸續接獲民眾陳情南崁溪有黃泥水發生之情事，並已稽查發現約6處工地因處理黃泥水的沉澱設備效果不佳、私排廢水等情事，才導致廢水溢流河川，染黃南崁溪。

環保局表示，經稽查後至南崁溪上游東門溪採水目視，水質已無混濁現象，並強調，黃泥水中的黃土本身為天然砂土，對環境無害，但外觀上確實導致觀感不佳，環保局已依水汙法相關規定處罰業者，盼南崁溪能恢復過往美麗景象。