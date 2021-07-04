香港財政司司長陳茂波4日表示，港府首次推行消費券計畫，看到不少商家或店舖，把握這次機會採用電子支付。四家儲備支付工具營運商的疊加優惠，乃至大大小小的商店、商場或餐廳都有不同形式的折扣或促銷。讓民眾有更大的興趣使用電子消費券，這些都是推動消費券計畫所希望達到的目的。

香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，民眾在日常生活中已是「手機不離身、網路不能斷」。同樣道理，電子支付可說是未來數位化經濟的必備基礎建設，只是至今香港電子支付在使用模式及應用程度上均有進一步深化的空間。

陳茂波強調，推進電子支付的基礎建設發展，才能創造有利空間，讓消費者及商家都能享受更低的交易成本、更高的效率和更多元化的選擇，並造就商家和企業有更多跨行業促銷的新商機，帶來更多元化的就業機會，為經濟增添新動力、新景象。

陳茂波重申，消費券計畫的成功需要民眾合力推動，每一港元的消費都有助帶旺市場氣氛，每一宗交易都有助於推進電子支付的基礎建設發展。