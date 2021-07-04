除了歐洲國家盃足球賽，美洲盃足球賽也正如火如荼進行當中，目前也同樣產生了最新4強名單，7月6日巴西將對決祕魯、7月7日阿根廷對決哥倫比亞。而在8強賽中阿根廷以3：0淘汰了厄瓜多，這場比賽主將梅西(Lionel Messi)踢進1球送出2次助攻。

而賽後阿根廷也創了兩項新紀錄，那就是他們已連18場保持不敗，且連11場在上半場進球，是自2011年來新高。這場比賽在第22分鐘阿根廷就展開攻勢，梅西在兩名對手後方追擊下單刀切入禁區，隨後起腳射門，可惜球撞到了門柱彈出。

比賽第40分鐘，梅西在禁區附近往右上方傳球，隊友德保羅(Rodrigo de Paul)接球後馬上起腳，球應聲入網，阿根廷取得1：0領先，梅西也獲得首次助攻。比賽到第84分鐘阿根廷再次打破僵局，梅西在禁區右側向左邊橫傳，馬丁內斯(Lautaro Martínez)​接球，將球射進球門右上角，取得2：0。

第92分鐘梅西自由球開球，精準射門穿越對手人牆，球飛進球門右上角，是一顆非常漂亮的射門，幫助球隊取得3：0領先，梅西在射門未進後接連拿下分數與關鍵助攻，是本場比賽贏球大功臣。這場比賽阿根廷總共有21次射門、8次射正，傳球成功率80％，吞下2張黃牌，厄瓜多10次射門、2次射正，傳球成功率80％，吞下3張黃牌和1張紅牌。