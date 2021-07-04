短褲男旁邊，則有1名著白衣、深長褲男子，及另名打赤膊的男子，全面部朝下，一動也不動。（摘自黑色豪門企業）

網路近來瘋傳1段影片，影片中1名短褲男，雙手遭綁，躺在地上屁股被人持球棒狂打，疑似動私刑的4人，除了棒打吆喝男子並逼問：「錢在哪裡？」，男子痛到翻滾、表情猙獰痛苦，網友看了直呼，「屁股快開花！」，台中警方根據影片資料，進一步著手調查，若群聚毆人屬實，將依法究辦。

影片標題為「偷水錢躲去台中被抓到」，片長約37秒，拍攝時間註記2日，4名男子現場修理1名短褲男，只見短褲男不斷求饒說：「我不知道錢在哪裡、我跟他也不熟」，短褲男旁邊，則有1名著白衣、深長褲男子，及另名打赤膊的男子，全面部朝下，一動也不動。

短褲男遭人持棍棒爆打14下，痛到不斷扭曲翻滾，打人男子大聲喝斥「不要動」短褲男哀號，旁人高喊「不要打，要先問」，打人男子怒問「他叫什麼名字、人呢，錢在哪？」，追查另1人下落。

因台中市警方已在網路巡邏，並掌握該影片資料，雖表示尚未接獲有關該案情相關人報案，但將調查到底，若影片內容屬實，將追查這些影中人到案說明，若涉嫌詐欺、傷害、妨害自由等罪，將依法究辦。