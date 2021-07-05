新北市淡水小坪頂去年2月間，接連發生2輛名車先後衝進同一烏鰡池，被網友戲稱「抓交替」，卻也讓車禍詐保露餡，警方追查後才發現，該詐保集團幕後藏鏡人竟是聞名全台詐騙圈、有「收簿大王」之稱的王男（49歲），該集團操作手法為，以人頭戶買下高價雙B外匯車，投保時偽造車籍資料，將舊車報新車，更挑選年輕大膽「撞車手」製造全毀車禍，來詐領保險公司理賠金。

據了解，家住北投的33歲陳姓男子去年2月27日，開著借來的黑色BMW大7系列，衝進淡水1處偏僻的烏鰡池，他從天窗爬上車頂求援獲救，事後還獲得保險公司理賠150萬元。奇怪的是，不到兩周前， 1輛白色賓利同樣在此「滅頂」，也申請理賠成功。

警方調查發現，陳姓男子是詐保集團成員，該集團主腦王男正是道上赫赫有名的「收簿大王」。刑事局偵一大隊三隊隊長賴耀宗表示，該集團的犯罪手法是以人頭向不同車行分期購買「外匯中古車」，再偽造車籍資料「舊車報新車」向保險公司投保，正常繳納5、6期款項後，就派出「撞車手」製造假意外或假車禍，藉此申請鉅額理賠。

所謂「外匯車」也叫「水貨車」或「貿易商車」，是貿易商在國外購入後，自行運回台灣販售，由於沒有經過車商總代理，所以價格相對便宜。據悉，該集團挑選「撞車手」時有2大考量，1是年輕大膽，2是不能有近視，以避免申請理賠時，保險公司拒絕賠償。撞毀黑色BMW的陳姓男子正好符合這2大要件，他因為欠下10多萬元賭債鋌而走險，執行假意外後，酬金不僅償還了賭債，還剩下2萬元。

警方循線將該收簿、詐保集團21人逮捕送辦，據了解，近年詐騙猖獗，王男生意愈做愈大，平時甚至必須利用3支手機，遙控指揮眾多成員，幸好警方將他繩之以法，才避免更多人受害。

警方因調查「吃名車魚池」，順利逮捕有「收簿大王」之稱的王男（前中），後面帽T男就是開大七假車禍的。（圖／翻攝畫面）

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