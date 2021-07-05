恒生指數開低逾200點 11:222021/07/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸叫車平台滴滴出行App遭網信辦下架整改，市場續憂慮大陸平台經濟監管風險，影響港股5日開低逾200點，早盤維持低點震盪。 恒指低開211點，跌幅0.75％，報28098；截至10點52分，恒指報28244.68點，下跌65.74點，跌幅收窄至0.23％。 國企指數開低75點，下跌0.73％，報10339點；現報10336.59點，下跌78.99點，跌幅0.76％ 《國際經濟》日6月服務業PMI 連17個月萎靡 美股四大指數齊漲 台股早盤衝新高 #大陸 #跌幅 #恒指 #下跌 #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股開盤衝17876點新高 漲逾160點 09:072021/07/05 財經 《商情》運價不振 BDI指數連3跌 09:272021/07/05 財經 《期貨》三大期指齊揚 7月台指期漲106點 09:102021/07/05 財經 中國影子銀行資產縮水 8年新低 04:102021/07/05 焦點新聞 《國際油價》原油亞洲電子盤下跌 10:522021/07/05 財經 滴滴出行App 遭陸勒令下架 04:102021/07/05 全球財經 周興哲赴陸隔離 帶泡麵安定心情 04:102021/07/05 娛樂新聞 散戶超瘋航運 刷爆2大熱門網站 網嗨喊「看好了世界」 10:312021/07/05 財經 台股七月天 專家齊看好攻堅萬八 04:102021/07/05 財經要聞 萬七除息秀 166檔蓄勢待發 04:102021/07/04 財經要聞 康和投顧預期本周指數區間17500～17900點 09:092021/07/05 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 這3檔下一波多頭爆點浮現 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 高通強勢回歸 台積旺爆 - 財經要聞 - 工商時報 長榮挑戰五哥 萬海追趕陽明 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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