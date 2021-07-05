大陸叫車平台滴滴出行App遭網信辦下架整改，市場續憂慮大陸平台經濟監管風險，影響港股5日開低逾200點，早盤維持低點震盪。

恒指低開211點，跌幅0.75％，報28098；截至10點52分，恒指報28244.68點，下跌65.74點，跌幅收窄至0.23％。

國企指數開低75點，下跌0.73％，報10339點；現報10336.59點，下跌78.99點，跌幅0.76％

《國際經濟》日6月服務業PMI 連17個月萎靡
美股四大指數齊漲 台股早盤衝新高
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