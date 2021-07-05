日本央行（日銀）總裁黑田東彥5日（周一）重申，正密切關注新冠病毒疫情對經濟的影響，若有需要，該央行已準備好進一步寬鬆貨幣政策。

黑田周一在與各區域分行經理召開季度會議時指出，由於防範病毒擴散的限制措施，對服務業造成打擊，經濟活動將會有一段時間仍低於疫情前水準。

黑田提及，隨著疫情衝擊消退，日本經濟可望復甦，出口需求強勁支撐企業獲利和資本支出，目前「雖仍處在艱難狀況，但已現上行趨勢」。

但他也重申，「我們密切關注疫情影響，若有需要將不吝於採取額外寬鬆措施。」