中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增28例本土確診病例，指揮官陳時中表示，這段時間來看，整體個案數都持續往下。但對於712全國是否能解除三級警戒，陳時中坦言，目前還沒決定要解封，但整體方向是以全國一致來思考。精神科醫師沈政男對此直言，未來如果解封，台北市就必須靠自己，沒有三級警戒這個金鐘罩了。

「台北市虎林街昨天PCR篩檢四千多人，最後抓到多少陽性案例？」，結果是千分之零點五。沈政男說，他先前就曾提過，頂多就是篩出千分之一的陽性率，比整個台北，也比整個信義區的染疫率背景值還低。這不是亂槍打鳥，又是什麼？

沈政男醫師。(圖/摘自臉書)

沈政男強調，每天把新增案例的感染源與傳播鏈講清楚，把圖表畫出來，才是台北市有做疫調，而且是精準疫調的最好證明。而台北市新增案例能持續下降，一大部分是因為三級警戒這個金鐘罩，未來如果解封，就必須靠自己了。

沈政男表示，事實上精準防疫是保持三級警戒成果的重要手段，未來解封以後，如果發現社區感染，就得以精準防疫快速打擊病毒，必要時輔以普篩，而非不分青紅皂白普篩。

網友則留言表示，「沈醫生應該要加入指揮忠心團隊，您開口可以穩定民心」、「柯黑們都該學學沈醫師」。