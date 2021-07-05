華南金控旗下華南永昌證券公告，5日董事會選任董事長及續聘總經理。舊任董事長為李啟賢、舊任總經理為林長慶。新任董事長則為前日盛證券總經理黃進明，林長慶續任總經理。

異動原因為任期屆滿，並在第12屆董事會重新推選及續聘，新任生效日期為7月5日。

華南永昌證券2020年受權證業務損失影響，自結稅後淨損36.32億元，若排除權證業務一次性損失46.19億元，自結稅後淨利為9.87億元，可較2019年微幅成長6.0％。

華南永昌證券今年前五月的稅後盈餘為9.68億元，每股稅後盈餘(EPS)則為1.48元。

華南永昌證券在權證業務發生鉅額損失當下，已立即進行一系列內控、風控及作業規範改善措施，強化內控內稽及法令遵循機制，以避免類似情形再次發生，並且全面改組董事會以提升董事獨立性、多元性及專業性，同時進行財務改善、資本增強計劃，以提高資本使用效率、維持業務競爭力。