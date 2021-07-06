政務委員唐鳳規劃的疫苗預約系統，將率先在離島試辦，預計未來在全台開放使用，並讓大家上網登記表達接種意願。根據一份網路民調顯示，該系統上線後，有8成網友表示，若輪到自己的年齡會去使用，同時，還有高達9成的網友表示自己還沒打到疫苗。

針對這套系統，唐鳳今(6)日也親自上陣說明，只要到預約平台，輸入身分證或居留證號碼、健保卡號、手機、希望接種的行政區，以及希望接種的疫苗種類，若符合年齡及資格條件，且希望接種的疫苗數量足夠，就會收到提醒預約接種簡訊，收到通知後可至1922.gov.tw網站或健保快易通，或持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段。

入口網站《YAHOO》以「疫苗預約系統今天上線，如果輪到你的年齡，你會使用嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為7月6日至10日，截至10日晚間7點，已有9千多名網友參與投票，結果顯示，表示一定會的網友有63.3%，可能會的有19.8%，可能不會的有8.4%，而一定不會的則有5.5%，另外有3%網友沒表是明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

該民調也詢問網友，對目前所在縣市的疫苗預約方式是否滿意，有13.1% 網友表示，還算滿意的有33%，不太滿意的有18.9%，而非常不滿意的則有18.1%，另外有16.9%網友沒表是明確意見。

至於是否有接種疫苗的部分，已打了兩劑的網友有0.7%，已打了一劑的有6.2%，尚未打到的網友則高達91.1%，另外有2%網友沒表示明確意見。