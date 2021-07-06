韓國新冠病毒抗原快速檢測試劑製造商速得百森（SD Biosensor）預計7月在韓國交易所上市，創辦人暨董事長趙泳植（Cho Young-sik；音譯）將擠身億萬富豪之列。

速得百森計劃以每股4.5萬至5.2萬韓元的價格，出售1240萬股股票。若以價格區間的中間值計算，速得百森將能籌資6030億韓元（約5.3億美元），公司估值上看4.9兆韓元。散戶申購速得百森股票的期間自7月8日起至9日止。

速得百森打算將上市募集的資金用來拓展生產，擴大產品組合，並提升在歐洲和南美市場的能見度。

總部位在水原市的速得百森以生產新冠病毒抗原快篩試劑Standard Q聞名，該產品幾乎全部外銷。新加坡政府6月批准4款DIY檢測試劑在藥房銷售，其中兩款是由速得百森製造。

新冠肺炎病毒蔓延全球，帶動快篩試劑需求揚升。速得百森2020年營收翻揚23倍至1.7兆韓元（約14億美元），淨利暴增將近200倍至6220億韓元。Standard Q占2020年營收的84％。斯洛伐克政府在2020年底向速得百森購買1300萬劑試劑，數量可供全國民眾篩檢兩次有餘，讓該公司業績大進補。

由於全球許國家的疫情依然嚴峻，預料2021年市場對速得百森快篩試劑的需求將維持強勁。柬埔寨甫於6月向該公司訂購100萬劑試劑。在疫情爆發之前，測血糖機是速得百森的主要收入來源。

現年60歲的趙泳植是速得百森最大股東，直接持有公司32.07％的股權，他同時透過第二與第三大股東BioNote與SDB投資，間接持有速得百森股票，總計握有超過52％的股權。

速得百森目前仍是未上市公司，《富比世》估計趙泳植的淨資產為19億美元。