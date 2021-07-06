國內最新人流移動情形出爐，和一個月前相比，人民在家時間減少、外出時間明顯上升。(摘自潘建志臉書)

全國三級警戒期限延長至7月12日，中央之後是否會降級仍是未知數，不過隨著本土新增確診數趨緩，降級解封似乎露曙光。國內最新人流移動情形出爐，和一個月前相比，民眾在家時間減少、外出時間明顯上升，萬芳醫院精神科醫師潘建志坦言，「隨著每日確診數減少，台灣人早就自動微解封了」。

潘建志根據Google追蹤匯集而成的社區人流趨勢資料，公布一張統計圖表，對照最近一個月（6/6至7/6）台灣的社區人流比率，發現民眾待在家中的時間少了15％，在工作場所的時間多了17％，外出採買生活雜貨和藥局多了24.3％，去公園、娛樂活動、等公車的時間多了10％。

潘建志指出，「微解封已成既定事實，防疫政策也要顧及人性」。政府現在要考慮的是，本來絕對不行的行業限制是否要放鬆，例如：餐廳內用，安親班等等。當然三級警戒對台灣的影響還是很大，和警戒之前相比，2成的人工作時間轉移到家中，非必要的活動減少了5成以上。

單純就「待在家裏的時間」而言，對比亞洲各國，台灣和菲律賓、新加坡差不多，比日本韓國越南多，比馬來西亞少。至於蒙古、東歐中亞的人，潘建志說，「早就不聽話到處跑了」。

國內今天（6日）新增27例本土被問及7月12日之後能不能逐步放寬管制，中央流行指揮中心指揮官陳時中坦言，的確有在規劃餐廳內用的部分，但現階段還是以疫情為重，開放並非目標，最後還是要等到12日整體疫情才能決定。