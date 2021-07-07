根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時21分發生芮氏規模4.2地震，地震深度6.6公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方11.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳政一）1100707

18：26花蓮規模4.5有感地震 最大震度4級
2020大陸零售百強 銷售規模突破10兆人幣
#花蓮 #地震