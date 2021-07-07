03：21分花蓮縣芮氏規模4.2地震 最大震度4級 04:022021/07/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣芮氏規模4.2地震 最大震度4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時21分發生芮氏規模4.2地震，地震深度6.6公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方11.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳政一）1100707 18：26花蓮規模4.5有感地震 最大震度4級 2020大陸零售百強 銷售規模突破10兆人幣 #花蓮 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地質學家警告伊斯坦堡必有強震 500萬人有危險 07:572021/07/06 國際 苗栗疫情暫緩 多單位分送防疫物資 16:422021/07/06 寶島 陸上半年百家房企融資6090億人幣 降至2018年以來最低 17:422021/07/06 兩岸 張琪施打莫德納疫苗 親送養生甜品慰勞醫護人員 19:222021/07/06 娛樂 《經濟》104：徵才企業家數周周升 資通訊半導體躍升徵才一哥 13:252021/07/06 財經 歐洲60巨企喊話歐盟：別跟隨美國與中國脫鉤 15:522021/07/06 財經 俄羅斯客機墜海尋獲殘骸 機上28人全部罹難 15:032021/07/06 國際 5月美元保單 投資型勝傳統 04:102021/07/06 金融．稅務 影》中央疫苗預約系統將開放 唐鳳說明操作4步驟 09:312021/07/06 生活 唐鳳疫苗預約系統 3離島先試辦 04:102021/07/06 焦點要聞 落後一盤大逆轉 雙詹搶進8強 04:102021/07/06 運動天地 生活熱門新聞 回娘家遇岳母「狂塞紅包」有洋蔥 真相曝光他震撼3天 - 生活 午後雷雨彈北移 6縣市大雨特報 一路下到入夜 - 生活 上海人要台灣加油 前台大醫曝1超嚴手段：這樣搞0境外 - 生活 環南市場休市遭綠營圍剿 黃珊珊怒轟：陳時中宣布3天 - 生活 712解封穩了？他曝「死亡黃金交叉」眾人一看怕爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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